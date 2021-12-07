Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Zemheri nedir, ne zaman başlayacak 2021? Zemheri başlangıcı...

2021 zemheri ile ilgili araştırmalar başladı. Vatandaşlar zemherinin ne olduğu, ne zaman başlayacağı ve başlangıç gününü araştırıyor...

Zemheri nedir, ne zaman başlayacak 2021? Zemheri başlangıcı...

Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.

ZEMHERİ NEDİR?

Zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kışın en şiddetli zamanı olan zemheri halk arasında karakış olarak adlandırılıyor.

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri Ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

2021 ZEMHERİ NE ZAMAN?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açık Lise sınav giriş ekranı: AÖL sınavları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Açık Lise sınav giriş ekranı!
Son dakika: Cinsel tacizciyi bayıltana kadar dövdüler
GÜNDEM Cinsel tacizciyi bayıltan dayak!
Son dakika: Bugünkü son depremler ne? AFAD-KANDİLLİ son depremler
GÜNDEM AFAD-Kandilli son depremler listesi
123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon
GÜNDEM Tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon
Son dakika! Motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis
GÜNDEM Motosikletliye çarpmıştı! Cezası belli oldu
MSB: Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan PKK/KCK'lı yakalandı
GÜNDEM MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lı yakalandı
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açık Lise sınav sonuçları
GÜNDEM AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintileri (7 Aralık)
Son dakika: Kan donduran tarla kavgası! Önce dövüp sonra vurdular
GÜNDEM Tarla kavgası! Önce dövdüler sonra vurdular!
İSKİ'den Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?
GÜNDEM 7 Aralık İSKİ su kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.