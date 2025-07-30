Zendaya ve Tom Holland'ın neden evlenmediği ortaya çıktı

2017'de gösterime giren 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş' filmi, başrol oyuncuları Tom Holland ile Zendaya'yı iş arkadaşlığından öteye taşıdı. Holland ile Zendaya, çalışırken birbirlerine âşık olup ilişki yaşamaya başladı.

Film setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Tom Holland ile Zendaya, geçtiğimiz ocak ayında da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Ancak Zendaya ile Tom Holland, evliliği her ne kadar istese de bir türlü birlikteliklerini resmiyete dökemiyor. Bunun nedeni ise iki ünlü ismin yoğun iş temposu.

REKLAM

Bu iddia ise Zendaya'nın stilisti Law Roach'dan geldi. Roach'a göre; Zendaya ile Tom Holland, çok isteseler de hayal ettikleri düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Tom Holland ile Zendaya, aşklarının başladığı 'Örümcek Adam' serisinin yeni filminde de birlikte rol almaya hazırlanıyor. Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi 'The Odyssey’de de birlikte rol alan Holland ile Zendaya, önümüzdeki süreçte gösterime girecek birçok filmde ayrı ayrı çalıştığı da biliniyor.

Zendaya, 'Dune'un üçüncü filminde rol alıyor bir yandan da 'Euphoria' adlı dizinin üçüncü sezonunu çekmekle meşgul.