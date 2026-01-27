Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor - Imoco Voley Conegliano: 0-3 (MAÇ SONUCU) - CEV Şampiyonlar Ligi - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor - Imoco Voley Conegliano: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Zeren Spor, D Grubu'ndaki 5. maçında ağırladığı son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley Conegliano'ya 3-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:19
        Zeren, Conegliano'ya diş geçiremedi
        Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-0 yenildi.

        Sultanlar Ligi'ndeki Aras Kargo karşılaşmasında sakatlanan Kübra Akman'dan yoksun sahaya çıkan Zeren Spor, deplasmanda 3-2 yenildiği rakibine sahasında da kaybederek gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley Conegliano ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

        Zeren Spor: Saliha Şahin, Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Gatina, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)

        Imoco Volley Conegliano: Gabi Guimaraes, Fahr, Haak, Zhu, Lubian, Wolosz (De Gennaro, Daalderop, Scognamillo)

        Setler: 21-25, 18-25, 21-25

        Süre: 79 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

