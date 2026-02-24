Canlı
        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor - Palmberg Schwerin: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Zeren Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor - Palmberg Schwerin: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Zeren Spor, evinde Alman ekibi Palmberg Schwerin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Zeren Spor, çeyrek finalde son 2 yılın şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

        Giriş: 24.02.2026 - 21:39
        Zeren, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

        Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

        Başkent ekibi, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini sahasında da 3-0 mağlup ederek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına girmeyi başardı.

        Zeren Spor, çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley Conegliano (İtalya) ile karşılaşacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Predrag Balandzic (Sırbistan)

        Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Aleksic (Özlem Alkan, Ceren Önal, Saliha Şahin)

        Palmberg Schwerin: Kohn, Kok, Gerritsen, Kirchhoff, Hölzig, Ten Brinke (Reesink, Jaksetic, Artyshuk, Grozer, Van Clewe, Vos)

        Setler: 25-16, 25-18, 25-14

        Süre: 69 dakika

