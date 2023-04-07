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Haberler Gündem 3. Sayfa Zerin 2. kattan düşüp ölmüştü! Sevgiliden ölüm mesajı! - Son dakika Eskişehir haberleri
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Zerin 2. kattan düşüp ölmüştü! Sevgiliden ölüm mesajı!

Eskişehir'de, oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan sevgilisi 34 yaşındaki Yılmaz Sazak´ın olaydan 17 gün önce attığı `tehdit´ mesajları ortaya çıktı. Ölen Kılınç´ın cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan mesajlarda, Sazak´ın sevgilisine, "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım" diye yazdığı belirlendi. Sazak´ın mesajları bir anlık öfkeyle attığını söyleyerek kendisini savunduğu öğrenildi

Zerin 2. kattan düşüp ölmüştü! Sevgiliden ölüm mesajı! - Son dakika Eskişehir haberleri
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DHA

Eskişehir'de, 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen ocak ayında, olaydan 6 ay sonra Yılmaz Sazak (34) gözaltına alınıp, `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.

EVDE FİZİK UZMANLARI İNCELEME YAPTI

DHA'da yer alan habere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi´nde görevli, fizik alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyeti ise soruşturma kapsamında Kılınç ve tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak´ın oturduğu evde inceleme yaptı.

TELEFONLAR İNCELEMEYE ALINDI

Yılmaz Sazak ile ölen sevgilisi Zerin Kılınç´ın cep telefonları da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi´nce incelemeye alındı. Sazak´ın olaydan 17 gün önceki 4 Haziran 2022 tarihinde sevgilisi Zerin Kılınç´a `WhatsApp´ uygulaması üzerinden `tehdit´ mesajları attığı ortaya çıktı.

"CAN ÇEKİŞTİRECEĞİM SANA"

Sazak´ın mesajlarında kendisini aldattığını öne sürdüğü Zerin Kılınç´a "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkiniz de göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana" şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.

"GÖNDERDİĞİM MESAJLAR 2 AY ÖNCESİNE AİT"

Bu gelişme üzerine yeniden ifadesine başvurulan katil zanlısı Yılmaz Sazak, mesajları bir anlık öfkeyle attığını belirterek sevgilisini öldürmediğini savundu. Sazak ifadesinde, "Zerin beni telefonla arıyordu. Gereksiz kıskançlık krizleri vardı. Beni aldatıyorsun diye söylüyordu. Ben de bu duruma sinirlenerek bir anlık öfkeyle tehdit içerikli sözler söylemiş olabilirim. Zerin'e tehdit içerikli mesajların gönderildiği zamanlar olaylardan 1-2 ay öncesine aittir.

"ÖFKEYLE ATILMIŞ MESAJLARDIR"

Bu tehditler anlık tartışmalardan dolayı öfkeyle atılmış mesajlardır. Ben bu mesajlardan dolayı herhangi bir şiddet uygulamadım. Zerin bu konularda hassas bir insandır. Kendini savunan bir kadındı. Kendim uyuşturucu kullanmadım. Zerin'in de kullanmasına aracılık etmedim. Herhangi bir uyuşturucu madde ticareti işi yapmadım. Zerin'in ailesi istemediği için cenazesine katılamadım. Sonrasında yaşadığım duyguları bir kağıda yazıp eski iptal olan ehliyetimle birlikte Zerin'in mezarının baş kısmına iliştirmiştim. Zerin'in ölümünde herhangi bir dahlim yoktur" dedi.

Zeri Kılıç´ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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