Zeynep Bastık'tan esprili fotoğraf: Bugün biraz fazla bastık

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Kıvanç' karakterine hayat veren Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık, tatil yapmak için Endonezya'nın ünlü turizm bölgelerinden Bali Adası'na gitti.

Tatilde rutinlerini bozmayıp egzersiz yapmak için spor salonuna giden çiftten Zeynep Bastık, esprili bir paylaşımda bulundu.

Sevgilisinin kollarını kendi kollarıymış gibi gösteren Bastık, "Bugün biraz fazla bastık. Şaka için özür..." ifadelerini kullandı.