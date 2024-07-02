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        Haberler Magazin Zeynep Bastık konser sonrası coştu - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık konser sonrası coştu

        Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri sonrasında dans hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:42
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        Konser sonrası coştu
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        Zeynep Bastık, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Bastık'ın yeni sevgilisi Serkay Tütüncü, en ön sıralarda yerini aldı.

        Bastık'ın Harbiye konserinde yerini en ön sıradan alan Tütüncü, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana" notunu düştü.

        Zeynep Bastık, konser sonrası arkadaşlarıyla eğlendi. Bastık, arkadaşı Baran Mengüç ile dans hünerlerini sergiledi.

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, geçtiğimiz ay Çeşme'de birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.

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        #Zeynep Bastık
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