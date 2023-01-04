Zeynep Bastık: Toparlanıyorum

"TOPARLANIYORUM"



Yaklaşık 5 saat kaldıkları mekanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı ya da başka bir şey uygulanamıyor. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım. 21 Ocak'ta Bakü'de konserim var, o güne kadar dinleneceğim. Berkay'ın doğum günüydü bugün, onu kutladık ve güzel bir gece oldu" dedi.