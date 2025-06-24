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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk dolu fotoğraflar - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den aşk dolu fotoğraflar

        Ünlü çift Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, çıktıkları tatilde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:14
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        Bir süredir birlikte olan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yoğun tempolarına kısa bir mola vererek arkadaşlarıyla tatile çıktı.

        Romantik anların yaşandığı tatilde, çift baş başa vakit geçirmenin tadını doyasıya çıkardı.

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatillerinden keyifli kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
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