Zeynep Beşerler: Amacım tiyatrodan para kazanmak değil

"Amacım tiyatrodan para kazanmak değil" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir yakınını hastanede ziyarete geldiğini ifade eden Beşerler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk kez 'Hangisi Karısı' isimli bir tiyatro oyunuyla seyircinin karşısına çıkan Beşerler, yaşadığı deneyimi basın mensuplarıyla paylaştı.

"ALNIMIZIN AKIYLA ATLATTIK"

42 yaşındaki oyuncu, "24 gün prova yaptık. Çok zor bir oyun. Alnımızın akıyla atlattık. Her hafta bir yerlerde oynuyoruz. Sahnede seyirciyi karşımda görünce ne yapacağımı şaşırdım. Bildiğimi unuttum." diye konuştu.

Ardından tiyatro oyuncularının aldığı ücretler hatırlatılan Zeynep Beşerler, amacının para kazanmak olmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Tiyatrodan para kazanmayı hiç düşünmedim. Bu gerçekten keyif için ve kendine bir şey ispatlamak için yapılabilecek bir iş. Para kazanmak için değil. Tiyatronun zirve olduğu kesin de biz ne kadarını yapabiliyoruz o ayrı konu. Orası er meydanı ve biz de köşesinde duruyoruz.