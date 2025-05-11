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        Haberler Magazin Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı

        Zeynep Demirel, hamilelikte aldığı kilolardan kısa sürede kurtulduğunu açıkladı. 30 kilo alarak tamamladığı hamileliğinin ardından Demirel, sadece 2.5 ayda 20 kilo verdiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:08 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:08
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        Doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı
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        Geçtiğimiz aylarda, eşi Volkan Demirel ile üçüncü kızlarını kucaklarına alan Zeynep Sever Demirel, Yade ve Yeda'nın ardından ailelerine Yasmin adını verdikleri bir bebek daha katmıştı.

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        Zeynep Demirel, eşiyle birlikte uçak seyahati yaparken takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte, doğum sonrası kilo durumu hakkında da açıklama yaptı.

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        Bir takipçisinin, "Kilolar nasıl gitti?" sorusuna Zeynep Demirel şu şekilde yanıt verdi; "Aslında hepsi gitmedi ama neredeyse 30 kilogram aldım. 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti. Diğer hamileliklerime kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. Şu anda 8 kilogram kadar bir fazlam kaldı. Yaza kadar nasıl olur, bakalım."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Volkan Demirel
        #Zeynep Sever Demirel
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