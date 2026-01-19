Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zeynep'in film gibi hikayesi

        Zeynep'in film gibi hikayesi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, bugün 15 yaşında Veysel isimli kişiyle evlenen ve hayatı zehir olan bir kadının hikayesi konuşuldu. Stüdyoya gelen Zeynep, anlattıklarıyla izleyenleri şoke etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 21:10 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep'in film gibi hikayesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında, bugün 15 yaşında Veysel isimli kişiyle evlenen ve hayatı zehir olan bir kadının hikayesi konuşuldu. Stüdyoya gelen Zeynep, anlattıklarıyla izleyenleri şoke etti.

        “ESKİ KARISI UYARMIŞTI, AFFETMEMELİYDİM” 

        DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN YARDIM İSTEDİ

        Zeynep, kocasını iki kez çaresiz kaldığı için affettiğini söyledi. Veysel’in kendisini defalarca kaçırdığını, evlenmeye zorladığını, elini kolunu bağladığını, taciz edip şiddet uyguladığını ifade etti.

        “BENİ DEĞİL, EVİMİ İSTİYOR” 

        EVİNE GİZLİ KAMERA KOYMUŞ

        Yayının ilerleyen dakikalarında Veysel hakkında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Zeynep, Veysel’in Facebook üzerinden genç kızlara uygunsuz görüntüler gönderdiğini iddia etti. Herkes, Veysel’den bu suçlamalara bir cevap gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşçi servisinin devrildiği kazada can pazarı: 16 yaralı

        Aydın-Denizli Karayolu'nda buzlanma sebebiyle işçileri taşıyan minibüsün devrilmesiyle adeta can pazarı yaşanırken, yol kenarına savrulan işçilere ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

        #HABER
        #didem arslan yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?