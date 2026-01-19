Zeynep'in film gibi hikayesi

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında, bugün 15 yaşında Veysel isimli kişiyle evlenen ve hayatı zehir olan bir kadının hikayesi konuşuldu. Stüdyoya gelen Zeynep, anlattıklarıyla izleyenleri şoke etti.

“ESKİ KARISI UYARMIŞTI, AFFETMEMELİYDİM”

DİDEM ARSLAN YILMAZ’DAN YARDIM İSTEDİ

Zeynep, kocasını iki kez çaresiz kaldığı için affettiğini söyledi. Veysel’in kendisini defalarca kaçırdığını, evlenmeye zorladığını, elini kolunu bağladığını, taciz edip şiddet uyguladığını ifade etti.

“BENİ DEĞİL, EVİMİ İSTİYOR”

EVİNE GİZLİ KAMERA KOYMUŞ

Yayının ilerleyen dakikalarında Veysel hakkında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Zeynep, Veysel’in Facebook üzerinden genç kızlara uygunsuz görüntüler gönderdiğini iddia etti. Herkes, Veysel’den bu suçlamalara bir cevap gelip gelmeyeceğini merak ediyor.