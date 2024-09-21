Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel: 14'üncü yıl yıkılmadık ayaktayız" - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel: 14'üncü yıl, yıkılmadık ayaktayız"

        Zeynep Sever Demirel, 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yıkılmadık ayaktayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile birlikte evliliklerinin 14'üncü yılını kutladı.

        Çift, yakın zamanda 3'üncü çocuklarını kucaklayacaklarını da duyurmuştu.

        Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabında 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini coşkuyla kutladı.

        REKLAM

        Volkan Demirel, paylaştığı videoya; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkısı. 14'üncü yıl yıkılmadık ayaktayız" notunu düştü.

        Volkan Demirel de eşinin bu paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!