Zeynep Sever Demirel: 14'üncü yıl, yıkılmadık ayaktayız"
Zeynep Sever Demirel, 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı
2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile birlikte evliliklerinin 14'üncü yılını kutladı.
Çift, yakın zamanda 3'üncü çocuklarını kucaklayacaklarını da duyurmuştu.
Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabında 1970'ler partisinde eşi Volkan Demirel ile birlikte şarkı söyledikleri eski bir videoyu paylaşarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini coşkuyla kutladı.
Volkan Demirel, paylaştığı videoya; "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkısı. 14'üncü yıl yıkılmadık ayaktayız" notunu düştü.
Volkan Demirel de eşinin bu paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram