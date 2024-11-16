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        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel'den Maldivler pozları - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel'den Maldivler pozları

        Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatiline çıktı. O anları sosyal medyasında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:48
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        Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

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        Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocukları olacağını duyurdu.

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        Zeynep Sever Demirel, şimdilerde arkadaşları ve kızlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.

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        Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor.

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        Paylaşımlarına devam eden Demirel, bu kez büyüyen karnıyla tatilden verdiği pozları paylaştı.

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        Zeynep Sever Demirel, Mavi mayoyuyla verdiği bir pozu paylaşarak esprili bir şekilde "Deniz anası" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Sever Demirel
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