Zeynep Sever Demirel'den Maldivler pozları
Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatiline çıktı. O anları sosyal medyasında paylaştı
Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocukları olacağını duyurdu.
Zeynep Sever Demirel, şimdilerde arkadaşları ve kızlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.
Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor.
Paylaşımlarına devam eden Demirel, bu kez büyüyen karnıyla tatilden verdiği pozları paylaştı.
Zeynep Sever Demirel, Mavi mayoyuyla verdiği bir pozu paylaşarak esprili bir şekilde "Deniz anası" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram