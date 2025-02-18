Zeynep Sever Demirel, doğum sorularına yanıt verdi: Doğurmadım
Zeynep Sever Demirel, sosyal medya üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği "Hâlâ doğurmadın mı?" sorularına yanıt verdi; "Doğurmadım. Sadece buraya zamanım yok"
Zeynep Sever Demirel, 2009'da teknik direktör Volkan Demirel ile evlendi. Demirel, üçüncü çocuğunu doğuracak olmanın heyecanını yaşıyor.
Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşan Zeynep Sever Demirel, Bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Demirel, takipçilerinden kendisine gelen 'Hâlâ doğurmadın mı?' sorularına esprili bir şekilde yanıt verdi.
Ayna karşısında bir fotoğrafını paylaşan Zeynep Sever Demirel; "Paylaşım yapmayınca, 193030 tane mesaj geliyor 'doğurdun mu?' diye. Doğurmadım. Sadece buraya zamanım yok, kaç gündür bebeğimin odası ve evdeki tadilat işleriyle uğraşıyorum (Evet, bu halde). Yumurta totoya dayanmadan bazı şeyleri yapamıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram