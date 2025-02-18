Zeynep Sever Demirel, doğum sorularına yanıt verdi: Doğurmadım

Zeynep Sever Demirel, 2009'da teknik direktör Volkan Demirel ile evlendi. Demirel, üçüncü çocuğunu doğuracak olmanın heyecanını yaşıyor.

Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşan Zeynep Sever Demirel, Bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Demirel, takipçilerinden kendisine gelen 'Hâlâ doğurmadın mı?' sorularına esprili bir şekilde yanıt verdi.