Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slam turnuvası Australian Open elemelerinde rakibi Laura Samson'u mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.
Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.