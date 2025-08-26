Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde

        ABD Açık'ta 2. turda mücadele edecek olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, tur biletini alması halinde bir kez daha tarih yazacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez, tarih yazmanın eşiğinde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi ünvanını elde edecek.

        ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına dünya sıralamasının 81. basamağından katılan 23 yaşındaki Zeynep, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, 2. turda Büyük Britanyalı Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta galibiyet alması halinde turnuva tarihinde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

        REKLAM

        WIMBLEDON'DA TARİH YAZDI

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçen Zeynep, 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı da 2-0 yendi.

        3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup olan milli tenisçi, bu turnuvada teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını aldı.

        Zeynep, ayrıca 75 yıl sonra Musluoğlu'nun ardından tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.

        TÜRK TENİSİNİN GRAND SLAM KARNESİ

        Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini grand slam organizasyonunda temsil eden tenisçilerden sadece Marsel İlhan ve Çağla Büyükakçay teklerde 2. tur gördü.

        Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

        Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

        ÇİFTLERDE 3. TURA YÜKSELEN TEK İSİM İPEK ŞENOĞLU

        Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, grand slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü.

        Şenoğlu, çiftler kategorisinde 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"