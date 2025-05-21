İSKİ açıkladı: Zeytinburnu'nda 8 saat su kesintisi! Hangi mahallerde sular gitti, su kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede 8 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek, kesinti hangi mahalleri etkiliyor? İşte, detaylar...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu ilçesinde yapılacak isale hattı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında ilçedeki 11 mahallede 8 saat sürecek kesinti yaşanacak. Su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği ve suların ne zaman geri geleceği merak konusu oldu. Peki, Zeytinburnu’nda su kesintisi ne zaman sona erecek, hangi mahalleler bu durumdan etkilenecek? İşte, merak edilen detaylar…
21 MAYIS 2025 ZEYTİNBURNU'NDA NEDEN SULAR KESİLİYOR?
İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.
ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 11 mahallede bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
ZEYTİNBURNU'NDA HANGİ SEMTLER SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK?
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.
İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.