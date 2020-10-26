Zeytinyağlı yemek deyince aklıma bakla gelir. Zeytinyağlı bakla, bakla sevenler için çok leziz bir yemektir. Yaz aylarında satın almış olduğunuz taze baklalarla hazırlayacağımız zeytinyağlı bakla yemeğinin yapımına başlayalım.

Zeytinyağlı Bakla İçin Malzemeler:

1,5 kg taze bakla

1 su bardağı zeytinyağı

3 demet taze soğan

1 çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

Zeytinyağlı Bakla Yapılışı:

Taze baklaları kılçıklarını ayıklayıp iki ucunu keserek ayıklanır.

İyice yıkandıktan sonra süzgece alınarak süzülür.

Suyu süzülen baklalar ayrı bir kaba alınır.

Üzerine tuz ve yarım limonun suyu dökülür.

Baklalarla iyice harmanlanır.

Pişireceğiniz tencerenin dibine baklaların irilerinden dizilir.

Daha sonra kıyılmış olan dereotu serpilir.

Daha sonra baklalarla aynı boyda kesilmiş taze soğanlar dizilir.

Kalan taze soğanlar küçük küçük doğranarak, kalan baklalarla iyice karıştırılır.

B u karışım taze soğan sırasının üzerine koyulur.

Tencereye 2 bardak su, tozşeker ilave ettikten sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Baklalar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar 1,5 saatte pişirilir.

Soğuduktan sonra servis tabağına alınır.

Başka bir tabakta hazırlanmış olan sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt ile sunulur.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Baklalar taze olmalıdır.

Kılçıklarını da iyice ayıklamalısınız.

Dereotu bu yemeğe çok yakışır.

Bakla buzdolabında 1 gece dinlendikten sonra, daha lezzetli olur.

Suyuna bir miktar şeker eklerseniz, lezzetine lezzet katar.