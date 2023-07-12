Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kılçıkları tek tek ayıklanmasıyla bilinen taze fasulye, zeytinyağlı tariflerin en makbulü olarak bilinir. İyi bir vitamin deposu olan zeytinyağlı taze fasulye, yerine göre jülyen, yerine göre normal doğranır. Uç kısımları alındıktan sonra ortadan ikiye bölünen bu lezzetli sebze, birçoğumuzun sofrasında sulu domates ve salçayla yerini alır. Siz de bu lezzetli yemeği tam ayarında pişirmek ve zeytinyağlı taze fasulye tarifi öğrenmek için yazının devamını okuyun…