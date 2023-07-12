Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi: Zeytinyağlı Brüksel lahanası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Brüksel lahanasını sevenler kadar sevmeyenler de var. Bazı evlerde bu yemeğin yokluğu aranmazken bazı evlerde sağlıklı beslenme listelerinin şahıdır. Küçük lahana topları görünüş olarak çekici olmasa da sağladığı faydalar birçok kişinin bu yemeği sevmesini sağlıyor. Özellikle iştah ve kolesterolü dengelediği bilinen bu yemek, içerisindeki bol lif sayesinde iyi bir antioksidan etkisi de gösteriyor. Bu da Brüksel lahanası salatası tarifi öğrenmek isteyenlerin sayısını artırıyor.

Normalde haşlanarak tüketilmesi önerilse de zeytinyağlı hâliyle de sağlıklı ve hafif oluyor. Üstelik bu tarif haşlama sevmeyenler için son derece ideal. Et yemekleriyle tercih ediyorsanız haşlama olarak deneyebilirsiniz. Et yemeği ile tüketmeyecekseniz haşlama değil zeytinyağı ile yemek yapmayı deneyebilirsiniz. Bu tarif ise klasik tariflerden bir tık farklı. Klasik tariflerin aksine Brüksel lahanalarını az yağda kavurup kahverengileşmeye başlayınca kenarı alabilirsiniz.

Farklı damak tatları için salça ideal oluyor ve salça birçok yemeği lezzetlendiriyor. Ancak zeytinyağlı Brüksel lahanası için salça pek önerilmiyor. Ancak siz arzu ederseniz bir miktar salça ekleyerek pişirebilirsiniz. İşte zeytinyağlı Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

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Kaç kişilik: 5 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Kalori: 1 porsiyon 76 kalori

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI MALZEMELERİ

Serin iklimleri sevmesiyle bilinen Brüksel lahanası mevsiminde yendiğinde daha sağlıklı sonuçlar verir. Ocak, şubat ve aralık ayları ise bu sebzenin en verimli bulunduğu aylardır. Ancak diğer aylarda da büyük market reyonlarında bu sebzeye rastlayabilirsiniz. Diğer zeytinyağlı Brüksel lahanası malzemeleri ise aşağıdaki gibidir;

1 ya da 2 kg Brüksel lahanası

1 adet havuç

2 adet küçük boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı domates sosu

1 çay kaşığı tuz

1 ya da 2 adet limon suyu

1 veya 2 çay bardağı su

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

Lahanaların dış yapraklarını soyun ve ortadan ikiye ayırın.

Sonrasında Ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Ardından lahanaları koyarak soteleyin.

Lahanaları kenara atın ve küp küp doğranmış soğanları havuçla kavurun.

Sonrasında bunları lahanaların üzerine yayın. Domates sosu ve zeytinyağını ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika kadar kısık ateşte bekletin.

5 dakika sonunda su ekleyerek altını bir miktar açın ve kaynayana kadar pişirin.

Zeytinyağlı Brüksel lahanası yapımı için son aşamada sebzeyi pişme süresine göre ayarların ve limon suyunu da ekleyerek servis yapın.

Afiyet Olsun.