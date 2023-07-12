Şerbetli irmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şerbetli irmik tatlısının ne kadar lezzetli olduğunu herkes bilir. Normal irmik tatlısının sahip olduğu lezzeti bir tık daha artırmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. Damaklarda kalıcı tat bırakmak ve davetlilerinizin memnuniyet seviyesini artırmak için irmiğe şerbet ekleyerek fırınları yakabilirsiniz. Pratik yapımı ve enfes lezzetiyle gönülleri fetheden şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır pişirme tüyosu nedir ve malzemeleri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası için okumaya devam edin…
Mutfağa yeni girmeye başlayanların bile kolayca pişireceği şerbetli irmik, 7’den 70’e en sevilen tatlı olmaya adaydır. Damaklarda kalıcı tat bırakmak isteyenler için pratik bir lezzet olan bu tarif, çay saatlerinin başrolünde görülebilir. Yumuşacık dokusu ve süngerimsi kıvamıyla kendine hayran bırakan şerbetli irmik tatlısı tarifi için yazının devamını okuyabilirsiniz.
Kaç kişilik: 10 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika hazırlama / 1 saat pişirme
Kalori: 1 dilim için 376 / kcal
ŞERBETLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ
Şerbetli irmik tatlısı malzemeleri kolay ulaşabilecek malzemelerdir. Bu tatlının gerektirdiği malzemeler, çoğu kişinin evinde halihazırda olan malzemelerdir. Tarif öncesinde malzemeleri hazır edebilir ve tezgâhın üzerine koyabilirsiniz. Böylece daha pratik ve hızlı bir pişirme deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte şerbetli irmik tatlısı malzemeleri;
Bu malzemelerin yanı sıra fırın kabını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacınız bulunuyor.
Şerbeti için ise;
ŞERBETLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?
Pişirme Önerisi: Şerbetli İrmik tatlısı yapım aşamalarına geçmeden önce bu tarif için bazı tüyoları öğrenmekte yarar var. Şerbetli tatlılarda kıvam ve dökülme zamanı son derece önemlidir. Bu tür tatlıların fırından alındığı gibi bekletilmeden ılık şerbet ile buluşturulması gerekir.
Şerbetli irmik tatlısı yapımı için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
Servis Önerisi: Şerbetli irmik tatlısını hazırladıktan sonra üzerine tercihe bağlı olarak; Antep fıstığı, toz fındık ya da file badem serpebilirsiniz.
Afiyet Olsun.