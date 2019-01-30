Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde düzenlenen anma törenine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. İlahiler ve dualar okundu. Süleyman Bağdu’nun anma törenine katılan davetliler için yaklaşık 1 kilometrelik yer sofrası kuruldu.

Babasının anma töreni ile ilgili konuşan şeyh Selman Bağdu, “Türkiye’nin dört bir yanından, Karadeniz’den, Ege’den, İç Anadolu’dan, Marmara’dan, Doğu Anadolu’dan ve Güney Doğu Anadolu’dan misafirlerimiz kazasız bir şekilde geldiler. Bir kısmı yakın olanlar bugün, bir kısmı da yarın inşallah memleketlerine geri gidecekler. Sevgi, muhabbet ve hoşgörü içerisinde mevlidimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 bin 500 kişi katılım sağladı” dedi.