Zile'de metruk bina korkusu

Tokat'ın Zile ilçesinde, Amasya Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan eski yapılar, mahallelinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken, can güvenliği endişeleri de artıyor.

Mahalle sakinleri, ilgili kurumların bu konuda herhangi bir önlem almadığını ileri sürüp tepki gösterdi.