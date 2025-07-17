Zimbabve telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Zimbabve'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Zimbabve ile ilgili iletişim, ulaşım ve dijital kimlik bilgilerinin doğru şekilde bilinmesi, hem yerel hem de küresel işlemlerde kolaylık sağlar. Ülke kodları, resmi veri girişleri ve kayıt sistemleri açısından önem taşır. Özellikle telefon bağlantılarında Zimbabve telefon kodu +263 olarak belirlenmiştir. Para birimi olarak ise ülkede bir süredir farklı para birimleri birlikte kullanılsa da Zimbabve doları (ZWL) resmi para birimi olarak kabul edilir. Araçların plaka kodlamasında "ZW" kullanılırken, internet ortamında ülkeye ait web siteleri genellikle ".zw" alan adı uzantısıyla tanımlanır. Bu detaylar, ülkeye dair güncel ve teknik bilgi edinmek isteyenler için haberimizin devamında açıklanıyor.

ZİMBABVE TELEFON KODU: +263

Zimbabve’ye uluslararası arama yapmak isteyen kişilerin, ülke dışından yapacakları çağrılarda “+263” kodunu çevirmeleri gerekir. Bu kod, ülkenin dünya genelindeki telefon ağlarıyla bağlantı kurmasında kullanılır. Örneğin Türkiye’den Zimbabve’deki bir numarayı aramak isteyen kişi, önce +263 kodunu girmeli, ardından şehir veya operatör kodunu ve son olarak yerel numarayı tuşlamalıdır. Zimbabve telefon kodu, özellikle turistik ziyaretler, ticari ilişkiler veya diaspora iletişiminde sıkça kullanılır.