Zimbru Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında 5-0 mağlup ettiği Moldova ekibi Zimbru'ya konuk oluyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler rakibini mağlup etmesi, berabere kalması ya da en az dört farkla mağlup olası halinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. İşte, Zimbru Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Zimru Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi Beşiktaş ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turuna yükselmek için Zimbru ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte maçın günü, tarihi ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgiler.
ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi ikinci tur rövanş mücadelesine sahne olacak Zimbru Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı akşamı saat 20:30'da oynanacak.
ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zimbru Fenerbahçe maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.