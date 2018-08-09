D-100 karayolu Çağlayan mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı kaza raporunu tutan iki aracı gören bir araç ani fren yaptı. Ani fren yapan araca çarpan birbaşka araç daha sonra 2 araca çarptı. Toplam 6 aracın karışmış olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, 05.00 sıralarında D-100 karayolu Çağlayan Adliyesi mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Maddi hasarlı kaza yapan araçlar emniyet şeridine alınarak kaza tutanağı tutulmaya başlandı. Kazayı gören bir araç yavaşladı. Yavaşlayan aracı son anda fark eden otomobil duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç 2 araca daha çarptı. Daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araç içinde bulunan Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

UZUN TRAFİK KUYRUĞU OLUŞTU



Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Koç’un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan 6 araç çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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