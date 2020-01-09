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HaberlerMerak Edilenler

Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020! Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası çalışma saatleri, banka müşterileri tarafından araştırılıyor. Peki Ziraat Bankası şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası'nın çalışma günleri ve mesai saatleri nasıl? İşte 2020 yılında Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri...

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası'nın açılış ve kapanış saatleriyle çalışma günleri, bu bankada işlem yaptıracak vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ZİRAAT BANKASI MESAİ SAATLERİ 2020 

Ziraat Bankası şubeleri sabah 09.00’da açılır. Öğle tatiline 12.30’da giren Ziraat Bankası 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Banka şubelerinde mesai akşam saat 17.30’da biter.

Banka hafta sonlarında, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi'nin telefonları 444 00 00 ve 0850 220 00 00'dır. Bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat bu telefonlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. 

 

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