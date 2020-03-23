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Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020! Ziraat Bankası açılış kapanış saatleri

Ziraat Bankası çalışma saatleri, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yaptığı açıklama sonrasında gündeme geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerinin 12.00 - 17.00 olmasını tavsiye etti. Ziraat Bankası bugün yaptığı açıklama ile çalışma saatlerini duyurdu. İşte Ziraat Bankası açılış - kapanış saatleri

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor? Ziraat Bankası saat kaçta kapanıyor? soruları banka müşterilerinin ve Ziraat Ziraat Bankası'nda işlem yapmak isteyenlerin gündeminde. Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de önemli tedbirlerin alınmasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye Bankalar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerinin 12.00 - 17.00 olmasını tavsiye etti. Bazı bankalarda bu tavsiyeye uyarak mesai saatlerini değiştirdi. Peki Ziraat Bankası'nda durum ne? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası bugün yaptığı açıklamada, mesai saatlerinin aşağıdaki gibi olduğunu duyurdu:

Ziraat Bankası şubeleri sabah 09.00’da açılıyor. Öğle tatiline 12.30’da giren Ziraat Bankası 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Ziraat Bankasın şubelerinde mesai akşam saat 17.00’de bitiyor.

Banka hafta sonlarında, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor.

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi'nin telefonları 444 00 00 ve 0850 220 00 00'dır. Bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat bu telefonlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

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