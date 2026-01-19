Emekli maaşları 2026 Ocak ayı itibarıyla artış yaşadı. Ocak-Haziran dönemi için emeklilere yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı da 20 bin TL oldu. Ocak zammı sonrası bazı bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Gözler ise kamu bankalarına çevrildi. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası’na taşımayı düşünen emekliler ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, değişti mi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve şartları...