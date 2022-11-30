Emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gidilirken promosyon ödemeleri ve hesaplara yatırılma tarihi binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. İşte "Ziraat Bankası promosyon 2022 ne kadar ve ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları...