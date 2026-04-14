Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 | Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç yılda bir veriyor, başvuru şartları neler?

        Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026: Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?

        Nisan ayının gelişiyle birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gittiler. Bu kapsamda emekli maaşını taşımak isteyen, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lar Ziraat Bankası emekli promosyonunu mercek altına aldı. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emeklilier en yüksek emekli promosyonu veren bankaları titizlikle araştırırken, Ziraat Bankası Nisan ayına özel promosyon teklifini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Emekli promosyon tutarları, maaş miktarına ve verilen ek talimatlara göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç yılda bir veriyor? İşte Ziraat Bankası emekli maaş promosyonuna ilişkin tüm detaylar...

        2

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        3

        ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        4

        ÜCRETSİZ HGS!

        İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

        5

        FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS!

        Mevcut emekli müşteriler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

        6

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

        Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezi

        aracılığı ile yapılabilmektedir.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
