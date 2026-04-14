Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026: Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar?
Nisan ayının gelişiyle birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gittiler. Bu kapsamda emekli maaşını taşımak isteyen, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lar Ziraat Bankası emekli promosyonunu mercek altına aldı. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? İşte 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
ÜCRETSİZ HGS!
İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.
FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS!
Mevcut emekli müşteriler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapılabilmektedir.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.