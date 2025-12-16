Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025

        Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025

        Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı yoğun ilgi görüyor. Emekli promosyonunu Ziraat Bankası'na taşımak isteyenler Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. En düşük emekli maaş promosyon tutarı 5.000 TL, en yüksek maaş promosyon tutarı ise 12 bin TL olarak biliniyor. Bu tutar alınan maaşa göre farklılık gösteriyor. İşte, maaşa göre Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayı Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı araştırılıyor. Mevcut promosyon tutarlarının, yeni yılda maaş artışlarına paralel olarak güncellenmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        2

        2025 YILI ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

        0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

        10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

        15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

        Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        4

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ŞARTLARI

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!