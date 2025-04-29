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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart son 5 yıla damga vurdu - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart son 5 yıla damga vurdu

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:23
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        Ziraat Bankkart son 5 yıla damga vurdu!
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        Efeler Ligi play-off final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, tarihinde 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

        Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

        Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

        Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

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        EFELER LİGİ KUPASI 5 YILDIR ANKARA'DA

        Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

        Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.

        Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 36 YILA ÇIKTI

        Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

        Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

        ŞAMPİYONLAR

        Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

        Sezon Şampiyon
        1970-71 Galatasaray
        1971-72 İETT
        1972-73 İETT
        1973-74 İETT
        1974-75 Muhafızgücü
        1975-76 Eczacıbaşı
        1976-77 Boronkay
        1977-78 Eczacıbaşı
        1978-79 Eczacıbaşı
        1979-80 Eczacıbaşı
        1980-81 Eczacıbaşı
        1981-82 Eczacıbaşı
        1982-83 Eczacıbaşı
        1983-84 Eczacıbaşı
        1984-85 Eczacıbaşı
        1985-86 Eczacıbaşı
        1986-87 Galatasaray
        1987-88 Galatasaray
        1988-89 Galatasaray
        1989-90 Eczacıbaşı
        1990-91 Eczacıbaşı
        1991-92 Halkbank
        1992-93 Halkbank
        1993-94 Halkbank
        1994-95 Halkbank
        1995-96 Halkbank
        1996-97 NETAŞ
        1997-98 NETAŞ
        1998-99 NETAŞ
        1999-00 Arçelik
        2000-01 Arçelik
        2001-02 Erdemir
        2002-03 Arçelik
        2003-04 Erdemir
        2004-05 Erdemir
        2005-06 Arkas Spor
        2006-07 Arkas Spor
        2007-08 Fenerbahçe
        2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
        2009-10 Fenerbahçe
        2010-11 Fenerbahçe
        2011-12 Fenerbahçe
        2012-13 Arkas Spor
        2013-14 Halkbank
        2014-15 Arkas Spor
        2015-16 Halkbank
        2016-17 Halkbank
        2017-18 Halkbank
        2018-19 Fenerbahçe
        2019-20 Lig tamamlanamadı
        2020-21 Ziraat Bankkart
        2021-22 Ziraat Bankkart
        2022-23 Ziraat Bankkart
        2023-24 Halkbank
        2024-25 Ziraat Bankkart
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