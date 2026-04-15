        Ziraat Kupası maç takvimi: 2026 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu turda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu kritik karşılaşmaların ardından kazanan ekipler yarı finale yükselerek kupa kazanma yoluna devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi günlerde oynanacak? İşte 2026 ZTK karşılaşma takvimi haberimizde...

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, açıklanan programa göre 21 Nisan 2026 Salı günü saat 20.30’da oynanacak TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe mücadelesiyle başlayacak.

        23 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek olan çeyrek final karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

        ZİRAAT KUPASI ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ

        21 Nisan 2026 Salı

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

        22 Nisan 2026 Çarşamba

        20.30 Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

        23 Nisan 2026 Perşembe

        18.45 Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

        20.45 Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
