Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı o anları anlattı: "Öne gelene ateş etti"

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından bir görgü tanığı şunları anlattı: "17-18 yaşlarındaydı. Dış kapıdan girer girmez uzun namlulu silahını çekti. Sağa sola veokula doğru ateş açmaya başladı. Sonra okulun içine girip ateş etti. Önüne gelene sıktığı gibi öğrencilerin bağrışmalarını duydum. Ardından polis geldi."