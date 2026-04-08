Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? 2026 Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? 2026 Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü

        Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Taraftarlar takımlarının maç günlerini sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 11:37 Güncelleme:
        1

        Futbolseverler merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Federasyonun açıklamasına göre çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları hangi tarihlerde oynanacak?

        2

        2026 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ

        21 Nisan Salı

        20.30: TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

        22 Nisan Çarşamba

        20.30: Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

        23 Nisan Perşembe

        18.45: Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

        20.45: Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek