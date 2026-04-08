Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? 2026 Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü
Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Taraftarlar takımlarının maç günlerini sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar...
Giriş: 08.04.2026 - 11:37
1
2
2026 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ
21 Nisan Salı
20.30: TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
22 Nisan Çarşamba
20.30: Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe
18.45: Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)
20.45: Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ