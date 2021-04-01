59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi araştırılıyor. Beşiktaş-Antalyaspor final maçı için gözler TFF'ye çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2021 Türkiye Ziraat Kupası final maçı

2021 TÜRKİYE ZİRAAT KUPASI FİNAL MAÇI

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacakaçıklama merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 ve 17 Mart'ta oynanan Yarı Final maçları sonucunda Medipol Başakşehir'i eleyen Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Fraport-TAV Antalyaspor finalde eşleşti.

Sosyal medyada dolaşan bazı iddilar Ziraat Türkiye kupa finalinin Spor Toto Süper Lig’in bitiminden iki gün sonra yani 18 Mayıs'ta oynanacağını söylese de TFF'den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki 59. Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek.