ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?



61. Ziraat Türkiye Kupası final maçının nerede oynanacağı henüz belli olmadı.



Bu akşam oynanacak Ankaragücü Başakşehir yarı final rövanş maçının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.