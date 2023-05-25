Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bu hafta yarı final maçlarıyla devam ediyor. Kupada ilk finalist, 0-0'ın rövanşında evinde son şampiyon Sivasspor'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin rakibi ise bu akşam Ankaragücü Başakşehir rövanş maçıyla belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda artık final için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl 61.'si düzenlenen turnuvada ilk finalist Fenerbahçe oldu ve gözler ikinci finalistin belirleneceği Ankaragücü Başakşehir maçına çevrildi. İşte, kupanın finaliyle ilgili bilinmesi gerekenler...
  • Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 1 Haziran Perşembe günü oynanacak ancak 28 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle lig maçlarının 30 Mayıs'a alınması sonrası; kupa finalinin tarihinin değişmesi de söz konusu.
  • Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

    61. Ziraat Türkiye Kupası final maçının nerede oynanacağı henüz belli olmadı.

    Bu akşam oynanacak Ankaragücü Başakşehir yarı final rövanş maçının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
  • Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi...

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.