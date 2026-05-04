ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyerek sürpriz yapan Ankara ekibi, Trabzonspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise ligde kaçan şampiyonluğa rağmen sezonu Türkiye Kupası ile kapatmayı hedefliyor. İşte Gençlerbirliği - Trabzonspor yarı final maçı ile ilgili tüm detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası’nı anbean takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşmanın, yayıncı kuruluş olan ATV ya da A Spor ekranlarından izlenmesi öngörülüyor.