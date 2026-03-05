Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

        Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final aşamasıyla devam ediyor. Kupada son 8 takımın belli olmasının ardından, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, ZTK çeyrek final eşleşmeleri ne zaman belli olacak, Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta yapılacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte ZTK çeyrek final kura tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 23:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekiminin, son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılması bekleniyor. Birinci olan takımların seri başı olacağı kurada, eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray grubunu ilk sırada tamamlarken Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 2. sırada bitirdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekim tarihi henüz belli olmadı. 8 takımın yükseldiği çeyrek finalde eşleşmeler kura çekiminin hemen ardından belli olacak.

        ZTK çeyrek final kura çekiminin önümüzdeki günler içerisinde TFF tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        3

        ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

        Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği

        4

        KURA TORBALARI

        Seri başı takımlar

        Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor

        Seri başı olmayan takımlar

        Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor

        5

        ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.

        Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı