        Ziraat Bankası'ndan 161 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        Ziraat Bankası'ndan 161 milyar TL net kâr

        Ziraat Bankası, 2025 yılı sonunda 161 milyar lira net kâr elde ederken, aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8,5 trilyon lira seviyesine ulaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:28 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:28
        Ziraat Bankası'ndan 161 milyar TL net kâr
        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, 2025 yılında da güçlü finansal performansını sürdürerek ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan stratejik alanlara odaklanmaya devam etti. Aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8,5 trilyon lira seviyesine ulaştıran banka, özkaynaklarında sağladığı yüzde 55 büyümeyle bilanço dengesinden taviz vermeden güçlü finansal yapısını korudu.

        Böylelikle, 2025'te bankanın bilanço büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise 218 milyar doların üzerine çıktı. Banka, geçen yıl sonunda 161 milyar lira net kâr elde etti.​​​​​​​

        Bu kapsamda bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdi kredilerdeki yüzde 48'lik artışla 4,2 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerde yüzde 51 artışla 1,6 trilyon liraya yükselerek, toplam 5,8 trilyon lirayı aştı. Banka etkin kredi süreçleri ile kredi portföyünü büyütürken, aktif kalitesini korumaya devam etti.

        Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu, TL odaklı kredi politikaları çerçevesinde nakdi kredilerin yüzde 60'tan fazlası TL kredilerden oluştu. Nakdi kredilerinin yüzde 84'ünü reel sektöre kullandıran banka, başta tarım, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm sektörlere güçlü destek sağladı.

        TARIM KREDİLERİ 830 MİLYAR LİRAYI AŞTI

        Ziraat Bankası, tarım ekosisteminin en güçlü destekçisi olarak yalnızca kredi sağlayan bir finans kurumu olmanın ötesinde, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan tarım sektörünün stratejik paydaşlarından biri olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Bankanın bu dönemde tarımsal üretimde verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları desteklerken, kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliği odaklı yatırımlar için bütüncül finansman çözümleri sunduğu belirtildi.

        Bu bağlamda tarımın finansmanı kesintisiz olarak yıl boyunca devam etti ve tarım kredileri 830 milyar lirayı aştı.

        KOBİ'lerin finansmanına özel önem veren banka, KGF, İGE ve KOSGEB işbirlikleri, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklar ve sektörel ihtiyaçlara uygun finansman paketleriyle esnafa, üretici ve ihracatçı firmalara uygun koşullarda destek sağlamayı sürdürdü.

        İHRACATIN YÜZDE 25'İNE ARACILIK ETTİ

        Ziraat Bankası, 145 ülkede 1789 bankayla kurulan Türkiye'nin en yaygın muhabir bankacılık ağı ve 20 ülkedeki iştirak banka ve şube yapılanması sayesinde müşterilerinin küresel pazarlara erişimini destekledi.

        Dış ticaret işlemlerindeki payını yüzde 19'un üzerine çıkaran banka, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25'ine aracılık etti.

        Ziraat Bankası, stratejik coğrafyalarda büyüme hedefi doğrultusunda yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam etti. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan kuruluş izni alınmış olan Tiran şubesi kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Bu adımla birlikte Ziraat Finans Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülke sayısı 21'e ulaşarak, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle dış ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedefleniyor.

        Ziraat Bankasının ana fonlama kaynağı tabana yaygın mevduat olmaya devam ederken, toplam büyüklük 5,4 trilyon lirayı aştı.

        Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla 2025 yılı Nisan ve Ekim aylarında toplam 2,8 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredileri temin ederken, seküritizasyon, post finansman, ikili anlaşmalar, repo, Eurobond ihracı ve banka mevduatı gibi ürünlerle de yurt dışından sağlanan kaynak büyüklüğünü 30 milyar dolar seviyesine ulaştırdı.

        Banka ayrıca, yıl içinde farklı zamanlarda yaptığı işlemlerle 1,1 milyar dolar tutarında sermaye benzeri borçlanma temin ederek özkaynaklarını güçlendirmeye devam etti.

        Ziraat Bankası, 370 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet gösterirken, yurt içinde 1745 şube ve 7 bin 894 ATM ile Türkiye'nin en yaygın fiziksel bankacılık ağına sahip konumunu sürdürdü.

        Dijital bankası Ziraat Dinamik ve ödeme kuruluşu Ziraat Pay'in faaliyetlerine başlamasının yanı sıra Ziraat Mobil uygulaması Türkiye'nin en fazla kullanılan mobil bankacılık uygulaması olmaya devam etti.

        Türkiye'de dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden biri bankanın dijital kanalları üzerinden yapılırken, aktif dijital müşteri sayısı yaklaşık 25 milyona ulaştı.

        "HEDEFİMİZ BÖLGEMİZDE LİDER BANKA OLMAK"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025'in küresel ölçekte belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrettiği bir yıl olmasına rağmen, güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve etkin bilanço yönetimi sayesinde sektör liderliğini daha da pekiştirdikleri bir yıl olduğunu belirtti.

        Aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara, dış ticaretin finansmanından, ihracat kredilerine ve dijital bankacılığa kadar birçok alanda birinciliği sürdürdüklerini kaydeden Çakar, "Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeye devam ederken, yurt dışı yapılanmamızı da stratejimizin bir parçası olarak güçlendiriyoruz. Ziraat Bankası olarak hedefimiz, yalnızca Türkiye'de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat'i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız. Özkaynaklarda sağlanan yüzde 55'lik büyüme, önümüzdeki dönemde stratejilerimizi daha güçlü şekilde hayata geçirmemize imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çakar, Ziraat Finans Grubu olarak ekonomiye en fazla katma değer sağlayacak alanları desteklemeye, ülkeye ve müşterilere faaliyet gösterdikleri her alanda daha fazla katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Finans Grubumuzun diğer üyeleri de faaliyet gösterdikleri sektörlerde lider ya da liderliğe yakın konumlarda bulunmaktadır. Ziraat Finans Grubu olarak elde ettiğimiz bu finansal sonuçları yalnızca bilanço başarısı olarak değil, ülkemize, çiftçimize, ihracatçımıza, üreticimize ve reel sektörümüze duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak görüyoruz. Misyonumuz ve köklü geçmişimiz ile değişen finansal sistemin dinamik, öncü ve saygın finans grubu olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

