Zirvenin değişmeyen sahibi; 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 12.69 izlenme oranı, 34.49 izlenme payı, ABC1’de 11.01 izlenme oranı, 27.66 izlenme payı, Total grubunda 8.64 izlenme oranı, 21.69 izlenme payı ile birinci oldu. Yayınlanan bölüme, Nilay’ın hayata dönmesi damga vurdu. Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 9 saat yer alarak gündemi belirledi.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 84'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“NİLAY YAŞIYOR!”

Dizinin yayınlanan bölümünde; yangın felaketinde ağır yaralanan Nilay’ın hayata dönmesi sevinç yarattı. Nilay’ın eve dönüşünü kutlayan Ünallar, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Nilay’dan gelen güzel haber herkesi sevindiriyor;

Ömer, Kıvılcım’la birlikte Baran’ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Şarkıcı olmak isteyen kağıt toplayıcısı Baran’ı, Ömer arkadaşının restoranında sahneye çıkarttı. Aşklarını doludizgin yaşayan Doğa ve Fatih’in tatil kaçamağı romantik anlara sahne oldu. Doğa’ya sürpriz yaparak kar tatiline götüren Fatih’in, kıskançlıklarını geride bırakması dikkat çekti.

Doğa, Fatih’in jestleri karşısında şaşkına dönüyor;

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Kıvılcım’ın, yurtdışından dönen arkadaşı Işıl’ın, Abdullah’la yaptığı iş görüşmesi gergin anlara sahne oldu. Abdullah’la çalışmak istemeyen Işıl, farklı bir yerde işe başladığında otelin sahibinin Abdullah olduğunu öğrendi. Bölümün final sahnesinde karşı karşıya gelen Abdullah ve Işıl arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.