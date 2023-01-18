Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçileri, Erzincan’ın dağlarına renk katıyor.
Yüksek kesimlere yağan karla birlikte zirve noktaları beyaza bürünen dağlarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz ve arkadaşı Umut Yıldız tarafından havadan kayıt altına alındı.
Karlı arazide zaman zaman erkek dağ keçilerinin liderlik için birbirlerine güç gösterisinde bulundukları gözlendi.
Diğer dağ keçilerinin de sürü liderini takip ettikleri drone kameraya yansıdı.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz
- Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı?
- Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de paraya para demeyip zengin olacak burçlar
- Hangi burç nerede tatil yapmalı?
- Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten
YORUMLAR