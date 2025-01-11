Ziyech'in yeni takımı belli oluyor
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Hakim Ziyech, Suudi Pro League takımlarından Al-Fateh ile görüşüyor. Ligde son sırada bulunan Suudi takımının, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği ve oyuncunun Galatasaray'daki alacaklarını beklediği vurgulandı
Suudi Arabistan basınından Saudi360’da Abdalaala Sakair’in aktardığı bilgilere göre: Al-Fateh, Faslı Hakim Ziyech'ten mevcut transfer döneminde kendilerine katılması için sözlü onay aldığı ve şu ana kadar nihai detaylar üzerinde anlaşmaya varılmadığı belirtildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon yalnızca 320 dakika forma giyen Hakim Ziyech’in sözleşmesi Haziran 2025’te sona eriyor.
Oyuncunun sezon başında Arap Yarımadası’ndan teklif aldığı ve sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığı nedeniyle bu teklife izin vermediği bildirilmişti.
Kadroda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ın gerisinde kalan Ziyech’in son maçlardaki performansı tartışılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Ziyech’in ayrılmak istediğini belirtmişti.
Faslı oyuncunun 3-5 milyon Euro aralığında bir alacağı olduğu ve ayrılık sürecinin bu yüzden uzadığı biliniyor.