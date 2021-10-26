Yer: Ordu... Yol yapım çalışmasında bulundu! 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece doğal sit alanında yol yapım çalışmaları sırasında Fatsa Belediyesi çalışanı kepçe operatörü beton tabaka fark etti.

DHA'nın haberine göre çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası, beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarları olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkarıldı.

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. Tarihi bulgulara rastlanılan alanla ilgili başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Yaklaşık 30 dönüm araziyi kaplayan alan içerisinde kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Fatsa Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında 1’inci ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde lahit mezarlarına rastlanıldı. Toprağa gömülü olan her iki mezarı da açtık. İçerisinden çıkan bir kısım eserleri aldık, diğer kalan özellikle kadavra kısımları mezarın içerisinde bırakıldı. Şu anda bölgede kazılarımız devam ediyor. Burasının milattan sonra 4-5’inci yüzyıllara dayandığını oradaki aldığımız sikkelerle gördük. Burası daha önce de bakanlığımızca sit alanı olarak ilan edilmişti. Ancak bir kısmı özel mülkiyetti. Özel mülkiyetin kamulaştırılmasıyla ilgili belediyemizin çalışması devam ediyor. Kamulaştırma çalışmaları tamamlandığı zaman arazi üzerindeki bütün ağaçları, bitkileri kurulun izini doğrultusunda temizleyeceğiz. Müze sondaj çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘BEKLENTİMİZ ANTİK ŞEHRE RASTLAYACAĞIMIZ YÖNÜNDE’

Toparlak, gün yüzüne çıkan tarihi bulgularla birlikte bölgede antik şehre rastlanılacağının tahmin edildiğini kaydederek, “İçerisinde kilisesi olan, başka tarihi mimarileri olan pek çok alanlar var. Orayı açtıkça bunlara şahit olacağız. Bizim beklentimiz kuvvetle ihtimal özellikle Helenistik döneme ait antik şehre rastlayacağımız. O alanın tamamı şehrin içerisinde ve denizin kıyısında 25-30 dönüm civarında. Bir kısmı kamuya ait, bir kısmı da özel mülkiyet. Bundan sonraki dönemde arkeolojik alanların hepsi kuvvetle ihtimal 1’inci dereceye dönüştürülecek. Çünkü şu andaki kazı alanı 3’üncü derecede arkeolojik alan. Kurul kararıyla bu da 1’inci dereceye dönebilir. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Kazasız belasız arkeoloji tarihine inşallah yeni eserleri kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Toparlak, mezarların bulunduğu alanın 100 metre ilerisinde yıllar önce kendiliğinden yıkılan manastır bulunduğunu da sözlerine ekledi.