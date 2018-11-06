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Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olay gecesine dair ortaya atılan iddialar arasında Ziynet Sali'nin adı da geçiyor. Buna göre; Ahmet Kural, Ziynet Sali-Sıla arkadaşlığından çok rahatsızdı ve ikilinin görüşmesini asla istemiyordu.