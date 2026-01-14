Zoe Saldana, filmleri en çok seyredilen oyuncu oldu

Oscar ödüllü oyuncu Zoe Saldana, 'Avatar: Ateş ve Kül' filmi sayesinde resmen tüm zamanların en çok hasılat elde eden başrol oyuncusu oldu. Saldana, tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 3 filminde rol aldı.

2009 yapımı 'Avatar' ve 2022 yapımı devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu', hasılatta sırasıyla birinci ve üçüncü sıralarda yer alırken, 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' ise ikinci sırada yer aldı.

Zoe Saldana ayrıca, 2018 yapımı 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı' da dahil olmak üzere, dünya çapında 2 milyar dolardan fazla hasılat elde eden dört filmde rol alan ilk kadın oyuncu oldu.

'Avatar' serisi ve Gamora rolünü canlandırdığı Marvel filmi 'Guardians of the Galaxy'nin yanı sıra Zoe Saldana, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden 'Star Trek' üçlemesinde Nyota Uhura'yı canlandırdı.

TÜM FİLMLERİNİN HASILATI 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

2024 yılı itibarıyla Saldana'nın dünya çapındaki gişe hasılatı 14 milyar doları aşarak, Marvel Sinematik Evreni yıldızları Scarlett Johansson ve Samuel L. Jackson'ın ardından en çok kazanan üçüncü oyuncu sırasındaydı. Ancak Saldana, aralık ayında vizyona giren ve bugüne kadar 1.23 milyar dolar kazanan üçüncü 'Avatar' filmiyle zirveye yerleşti.