        Zoe Saldana filmleri en çok seyredilen oyuncu oldu

        Zoe Saldana, filmleri en çok seyredilen oyuncu oldu

        'Avatar' serisi ve Marvel filmlerinin başrol oyuncusu Zoe Saldana, rol aldığı filmlerin gişe başarısıyla 'En yüksek hasılatlı oyuncu' oldu

        Giriş: 14.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:04
        Filmleri en çok seyredilen oyuncu oldu
        Oscar ödüllü oyuncu Zoe Saldana, 'Avatar: Ateş ve Kül' filmi sayesinde resmen tüm zamanların en çok hasılat elde eden başrol oyuncusu oldu. Saldana, tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 3 filminde rol aldı.

        2009 yapımı 'Avatar' ve 2022 yapımı devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu', hasılatta sırasıyla birinci ve üçüncü sıralarda yer alırken, 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' ise ikinci sırada yer aldı.

        Zoe Saldana ayrıca, 2018 yapımı 'Avengers: Sonsuzluk Savaşı' da dahil olmak üzere, dünya çapında 2 milyar dolardan fazla hasılat elde eden dört filmde rol alan ilk kadın oyuncu oldu.

        'Avatar' serisi ve Gamora rolünü canlandırdığı Marvel filmi 'Guardians of the Galaxy'nin yanı sıra Zoe Saldana, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden 'Star Trek' üçlemesinde Nyota Uhura'yı canlandırdı.

        TÜM FİLMLERİNİN HASILATI 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

        2024 yılı itibarıyla Saldana'nın dünya çapındaki gişe hasılatı 14 milyar doları aşarak, Marvel Sinematik Evreni yıldızları Scarlett Johansson ve Samuel L. Jackson'ın ardından en çok kazanan üçüncü oyuncu sırasındaydı. Ancak Saldana, aralık ayında vizyona giren ve bugüne kadar 1.23 milyar dolar kazanan üçüncü 'Avatar' filmiyle zirveye yerleşti.

        Numbers'ın verilerine göre, Saldana'nın başrolde yer aldığı filmlerinin toplam hasılatı 15 milyar 470 milyon dolara ulaştı.

        Görünen o ki, Aralık 2029'da vizyona girmesi planlanan 'Avatar 4' ve Aralık 2031'de gösterilmesi beklenen 'Avatar 5' filmlerinde de yer almasıyla Saldana, gişede büyük başarılar elde etmeyi sürdürecek.

        Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)

