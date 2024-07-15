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        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiştir, bunlar değil

        ZONGULDAK'ta emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 kişinin tutuksuz yargılandığı davada sanık Cihan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:50
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        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiştir, bunlar değil
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        ZONGULDAK'ta emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 kişinin tutuksuz yargılandığı davada sanık Cihan T.'nin avukatı, cinayetin profesyonelce işlendiğini düşündüğünü belirterek, "Dışarıdan birine yaptırılmış olabilir. Basit bir cinayet değildir. Bir cerrah, kasap veya cellat gibi nitelik gerektirir. Hepsinin birlikte yapacağına kanaat getiremiyorum" dedi.

        Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı da 1 gün sonra ormandaki bir çukurda bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, adli tıp kurumuna gönderdi. Soruşturmada, geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.

        'MUSTAFA KELEŞ'İ ÖLDÜRDÜK' NOTLARI

        Sedat A. imzası taşıyan ve 15 kadar isim barındıran ancak İbrahim Keleş tarafından yazıldığı tespit edilen, 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar, tarla ve jandarma karakoluna bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni deliller ile İbrahim Keleş, tutuklandı. Cinayetle ilgili tutuksuz F.K., Cihan T., Ender T., İlyas A., Mevlüt T., Sedat A., Serkan T. ve Soner T. ve tutuklu İbrahim Keleş olmak üzere 9 kişi hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında İbrahim Keleş, sağlık durumu ve dosyadaki delil durumu nedeniyle tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Sanıkların adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

        'İBRAHİM'İN LAKABI CANAVARDI'

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasına, tutuksuz 9 sanıktan Soner T., Serkan T., Ender T. ve Mevlüt T. katıldı. İçlerinde daha önce tutuklanıp, tahliye edilen İbrahim Keleş'in de olduğu diğer 5 sanık duruşmaya katılmadı. Duruşmada, köy muhtarı da tanık olarak dinlendi. Sanık İbrahim Keleş'in köydeki lakabının 'Canavar' olduğunu söyleyen muhtar Ş.M., "İbrahim'in lakabı canavardı. Maden kazasından dolayı yüzünde iz kalınca canavar denmeye başlandı" dedi. Mustafa Keleş’in yakınları ise duruşmada, katilin ortaya çıkartılmasını istediklerini söyledi. Mustafa Keleş’in oğlu da "Adalet yerini bulsun. 3 sene oldu, babamın katili bulunsun" diye konuştu.

        'BU SANIKLARIN, BU EYLEMİ YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

        Sanıklardan Cihan T.'nin avukatı, cinayetin profesyonelce işlendiğini düşündüğünü belirterek, "Avukat olarak bu sanıkların, bu eylemi yaptığını düşünmüyorum. Dışarıdan birine yaptırılmış olabilir. Basit bir cinayet değildir. Bir cerrah, kasap veya cellat gibi nitelik gerektirir. Hepsinin birlikte yapacağına kanaat getiremiyorum. Olay anında müvekkilin evde olduğu düşünülürse, beraatini talep ederiz" dedi. Mustafa Keleş'in ailesinin avukatı da cinayetin faili olması yönünde kuvvetli şüphe bulunan İbrahim Keleş'in, duruşmaya da izinsiz veya mazeret bildirmeden katılmamasını gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek savcının mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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