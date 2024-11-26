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        'Kesik baş' cinayetinde 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

        ZONGULDAK'ta kamuoyunda 'kesik baş cinayeti' olarak bilinen, emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:30
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        'Kesik baş' cinayetinde 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
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        ZONGULDAK'ta kamuoyunda 'kesik baş cinayeti' olarak bilinen, emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, olayı Keleş'in yengesi F. K.'nin azmettirdiğini belirtip, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

        Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı da 1 gün sonra ormandaki bir çukurda olduğu görüldü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.

        HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN NOTLAR BIRAKMIŞ

        Soruşturma sürerken; Sedat A. imzası taşıyan, 15 kadar isim barındıran ve 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar bulundu. Bu notların soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı belirlendi. Notları yazdığı tespit edilen İbrahim Keleş tutuklandı. Cinayetle ilgili İbrahim Keleş, İbrahim Keleş'in eşi F.K., köyde yaşayan Cihan T. (47), Ender T. (34), İlyas A. (54), Mevlüt T. (51), Sedat A. (42), Serkan T. (24) ve Soner T. (42) hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında İbrahim Keleş, sağlık durumu ve dosyadaki delil durumu nedeniyle tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmazken, sanıkların adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

        MÜTALAA VERİLDİ

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya sanıklardan sadece tutuksuz bulunan Mevlüt T. ile öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa Keleş'in yengesi F.K.'nin cinayeti azmettirdiğini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz diğer 8 sanık hakkında da 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları yönünde mütalaa verildi.

        'OLAYLA ALAKAM YOK'

        Öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söyledi. Sanıklardan Mevlüt T., "Olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Beraatimi talep ederim" derken; sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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