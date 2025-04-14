Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak (3)

BAKANYARDIMCISI TURAN ZONGULDAK'TA

Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, önce Sofular Köyü’nde İl Özel İdaresi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi inşaatında incelemede bulundu, ardından Zonguldak Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekili Muammer Avcı, belediye başkanları, kaymakamlar ve protokol üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Turan, sahipsiz hayvanlarının toplanıp, sahiplenme yapılıncaya kadar barınaklarda yaşatılarak sokaklardaki güvenliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hayvanların besin ihtiyacını da israfı önleyerek temin etmeyi düşündüklerini anlatan Turan, “Yine bizim kültürümüzde israf haramdır. Zonguldak’ımızda hiçbir lokantamızda bir parça ekmeğin çöpe gitmesine rıza göstermeyiz. Bir tek pirincin çöpe gitmesine rıza göstermeyiz. İstirham ediyorum, tüm bu derneklerimiz bu sürece katkı sağlasınlar, bütün lokantalarımızdan, yurtlarımızdan, askeri garnizonlarımızdan arta kalan tüm yiyeceklerini toparlayıp belediyemizin de valiliğimizin de yapacağı altyapı tesisleriyle yemek haline getirilip daha ucuz, daha ekonomik imkanlarla hayvanlarımızın hayatlarını sürdürmeye imkan sağlayalım. Gerçekçi olmak lazım, ayağımızı yere sağlam basmamız lazım; suni, fenni yem ile sürdürme imkanı yok diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka bu doğal yemeklerin lokantalardan kalan, yurtlardan, askerden kalan yemeklerin israf olmadan bu sistem içerisinde hayvanlarımıza verilmesini sağlayalım” dedi.